F.1: Gp Spagna. Hamilton 'Buon inizio di weekend'

"La pista è fantastica e il bilanciamento è simile a quello che avevamo nell'ultima gara".MONTMELÒ (SPAGNA) (ITALPRESS) - "E' stato un buon inizio di weekend, la pista è fantastica e il bilanciamento è simile a quello che avevamo nell'ultima gara. Sembriamo vicini, ma abbiamo un buon passo". Così Lewis Hamilton al termine delle FP2 del Gran Premio di Spagna di Formula 1, che il pilota inglese ha chiuso con il miglior tempo. Il sette volte campione del mondo ha poi criticato la curva 10 del circuito del Montmelò. "Non c'è tanto grip come nel resto dell'asfalto, ma crescerà - ha concluso il pilota della Mercedes -. Non capisco la sua utilità: è molto più veloce, però non mi sono ancora trovato in uno scenario di gara e non saprei dire se sarà meglio o no". (ITALPRESS). spf/gm/red 07-Mag-21 18:00