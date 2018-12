Alonso e il clamoroso ritorno alla Ferrari. Ma la McLaren ha altri progetti

Fernando Alonso ha detto addio alla Formula Uno al termine del Gp di Abu Dhabi dopo 17 anni di corse e due campionati mondiali vinti a metà degli anni Duemila. Ma lo spagnolo ha salutato il Circus con alcuni messaggi sibillini ("La porta non è del tutto chiusa". "Se dovessi tornare sarà una motivazione personale") che alimentano le voci di un ritorno già nella prossima stagione alla McLaren oppure nel 2020 alla Ferrari. Ipotesi concreta la prima, più romantica la seconda.

Alonso e i test invernali della nuova McLaren

La McLaren ha già scelto i due piloti per il 2019, ma vuole tenere Alonso nel team. Il primo pilota sarà Carlos Sainz (nel 2018 alla Renault) e al suo fianco ci sarà il giovane inglese Lando Norris, all'esordio in F1 come pilota ufficiale dopo la Formula 2 e due anni di test in McLaren. Quale sarà il ruolo di Alonso? L'ex campione del mondo dovrebbe svolgere i test invernali della nuova monoposto (la MCL34), ma soprattutto fare da maestro al teenager Norris. Carlos Sainz ha implicitamente confermato le ipotesi di permanenza del connazionale in McLaren. "Negli ultimi anni ha guidato le macchine migliori, sarei contento che testasse la nostra nuova vettura", ha detto Sainz.

Il sogno Ferrari con la benedizione di Domenicali

C'è poi l'indiscrezione, che circola da mesi, del clamoroso ritorno in Ferrari. Un desiderio dei tifosi del Cavallino che ha ricevuto recentemente la benedizione di un "ferrarista doc" come Stefano Domenicali. "Sarebbe una grande storia, ma non bisogna forzare - ha detto l'ex direttore della Gestione sportiva al magazine tedesco Auto Bild -, ma se Fernando in futuro decidesse di tornare lì, perché no? La decisione finale, ovviamente, spetta al team". "Alonso era molto forte, motivato e voleva ottenere tanto, peccato non aver vinto un titolo che sia il team sia Fernando avrebbero meritato", haaggiunto.