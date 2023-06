F1: un anno dopo la Ferrari ci riprova nel Gp d'Austria

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Il Mondiale di Formula 1, fino a questo momento dominio incontrastato di Max Verstappen e della sua Red Bull, si prepara a un luglio intensissimo con ben quattro gare da disputarsi in cinque weekend. Il tour de force del Circus parte domenica prossima con il Gran Premio d'Austria dove il campione del mondo in carica ha già vinto in tre occasioni, migliore di sempre insieme ad Alain Prost, ed è pronto a calare il poker sul circuito di casa. Gli esperti Sisal, infatti, vedono Max Verstappen favoritissimo sia per la pole position, a 1,72, che per la vittoria finale, a 1,33. Secondo in classifica, e anche nelle quote, rimane il compagno di SuperMax, Sergio Pérez, due volte primo sotto la bandiera a scacchi quest'anno ma che ha pagato dazio nelle ultime tre gare.

Il pilota messicano non ha un grande feeling visto che, in otto partecipazioni, non è mai andato oltre il sesto posto. Checo vuole infrangere il tabù, ipotesi che pagherebbe 9 volte la posta mentre una partenza al palo si gioca a 7,50. Cerca la prima vittoria stagionale la Ferrari che, un anno fa, centrò proprio al Red Bull Ring la sua ultima vittoria nel mondiale. La Rossa che al Gran Premio d'Austria ha già trionfato 6 volte, più di tutte le altre scuderie a pari merito con la McLaren, vuole ritrovare il feeling con la vittoria e riuscirci proprio in casa dei grandi rivali della Red Bull è in quota a 7,50. Focalizzandoci invece sui piloti di Maranello, Charles Leclerc è dato a 5,00 per la pole position mentre si sale fino a 12 per la vittoria finale; quote decisamente più alte per Carlos Sainz visto che sia scattare dalla prima casella della griglia che salire sul gradino più alto del podio è offerto a 20. Gli altri protagonisti del Mondiale partono tutti all'inseguimento di Verstappen: Fernando Alonso, con l'Aston Martin, non ha mai vinto in Austria e riuscirci domenica è impresa data a 20. Stessa quota per Lewis Hamilton, Mercedes, mentre il compagno di squadra del sette volte campione del mondo, George Russell, è in quota a 20. (ANSA). .