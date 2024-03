F1:Arabia; Verstappen 'nel complesso è stato weekend fantastico'

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - "Nel complesso è stato un weekend fantastico per tutto il team e per me. Mi sono sentito bene fin dalla partenza". Parola di Max Verstappen dopo la seconda vittoria di fila nel Gp d'Arabia Saudita. "Lo stint con le hard - aggiunge il campione del mondo - è stato più lungo del previsto, ma è uscita la safety car e abbiamo dovuto adattarci. Abbiamo avuto qualche sbandata per le gomme fredde all'inizio dello stint con le dure, ma nel complesso è andato tutto bene. L'ideale è non fare uno stint così lungo, ma era obbligatorio. La gomma esce dalla finestra è diventa tutto più complicato. Pista difficile per il collo? Sì, c'è tanta forza G lungo tutto il giro". (ANSA).