(ANSA) - ROMA, 17 GIU - La Red Bull di Max Verstappen ha conquistato la pole position del Gran Premio del Canada di Formula 1. Dietro al campione del mondo partira' Nico Hulkenberg (Haas), terzo tempo per la Aston Martin di Fernando Alonso poo Lewis Hamilton (Mercedes). Ottavo tempo per la Ferrari di Carlos Sainz mentre Charles Leclerc partirà 11/o. Per Verstappen è la 25/a pole in carriera. (ANSA).