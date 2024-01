F1: Circus respinge candidatura di Andretti come 11/o team

(ANSA-AFP) - ROMA, 31 GEN - La telenovela tra la Formula 1 e Andretti è arrivata all'ultima pagina, almeno per il momento. Il Circus ha infatti respinto ufficialmente la candidatura del team statunitense per competere nel 2025 o nel 2026. Sono dunque fallite le trattative di natura commerciale tra Andretti e Liberty Media dopo l'ok del presidente FIA Mohammed Ben Sulayem.

La richiesta del team americano Andretti Formula Racing di diventare l'undicesimo team di Formula 1 è stata respinta. "Il nostro processo di valutazione ha stabilito che la presenza di un'undicesima squadra non avrebbe portato valore aggiunto al campionato. Il modo migliore per una nuova squadra di portare valore aggiunto sarebbe essere competitivo. Non crediamo che questo candidato sarebbe un partecipante competitivo", scrivono gli organizzatori del campionato del mondo di Formula 1. (ANSA-AFP). .