F1: Domenicali, a Monza 100 anni di storia ma guardiamo avanti

(ANSA) - MONZA, 08 GEN - "Una giornata importante". La definisce così, Stefano Domenicali, la data dell'8 gennaio, giorno di inizio dei lavori di ammodernamento dell'autodromo di Monza. Il ceo della Formula 1, in collegamento video con l'autodromo, spiega: "Finalmente mandiamo avanti opere necessarie. Questa prima tranche di interventi è necessaria per il biglietto da visita del nostro Paese nel mondo. I 100 anni di storia appena festeggiati sono straordinari, ma guardare solo indietro non serve. Bisogna guardare oltre". Per Domenicali, "abbiamo la fortuna che il semaforo verde è dato oggi e il Gp è a settembre: non possiamo perdere nemmeno un minuto. I lavori sono tanti e dobbiamo portarli a casa in fretta, per vivere il Gp d'Italia all'altezza di quello che rappresenta". (ANSA).