La McLaren si ritira, Gp d'Australia seriamente a rischio

La stagione di Formula 1 comincia nel peggiore dei modi. Il Gp d'Australia, ovvero la gara d'esordio del Mondiale 2020, rischia di dover saltare all'ultimo momento a causa dell'emergenza coronavirus. Una ipotesi concreta dopo la decisione del Team McLaren di non partecipare al Gp di Melbourne dopo la conferma di una positività al coronavirus di un componente dello staff. In una nota ufficiale, la McLaren annuncia che tutta la squadra presente a Melbourne osserverà da ora un periodo di quarantena e che la decisione di ritirarsi dal Gp è stata presa a salvaguardia di tutti gli altri team e degli spettatori.

Vettel: "Pronti a tirare il freno a mano"

Il ferrarista Vettel dice di essere pronto a "tirare il freno a mano" davanti all'emergenza. "Spero che altri siano d'accordo, e speriamo che non siarrivi a questo, ma se dovesse succedere sicuramente tirerei il freno a mano", ha detto il tedesco della Ferrari. "Siamo un gruppo di 20 piloti, ci siamo riuniti negli ultimi anni per varie circostanze - ha sottolineato Vettel - e penso che avremo una opinione comune su grandi decisioni come questa. Credo che saremmo abbastanza maturi per prenderci cura di noi stessi e 'tirare il freno a mano'".

Hamilton: "Il denaro è re"

E anche il campione del mondo Lewis Hamilton è piuttosto critico con la decisione di scendere in pista in Australia. "Per me è scioccante il fatto che siamo tutti seduti in questa stanza. La NBA si è fermata, la F1 continua ad andare avanti. Il denaro è re": così il campione del mondo in carica di F1 nella prima conferenza stampa stagionale per il gran premio di Australia. "Sono molto, molto sorpreso dal vederci tutti qui - ha detto il campione britannico, come riferisce Skysport- è bello poter gareggiare, ma per me è scioccante stare qui".