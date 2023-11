F1: Gp Las Vegas. Verstappen 'Drs potente, tanti i sorpassi effettuati'

Il campione del mondo della Red Bull: "La safety car mi ha aiutato" LAS VEGAS (USA) (ITALPRESS) - "Una gara in cui il Drs ha fatto la differenza per tutti i piloti, sono state tratte le lotte e i sorpassi". Queste le parole di Max Verstappen, pilota della Red Bull, intervistato dopo la vittoria conquistata nel Gran Premio di Las Vegas.

"Ho cercato di attaccare subito Leclerc, ho perso l'aderenza e sono andato largo venendo poi penalizzato - ha spiegato l'iridato olandese -. Ho fatto parecchi sorpassi, ma la safety car mi ha aiutato. Il Drs qui è molto potente, quindi se non crei distacco devi sempre stare attento alle battaglie che potrebbero crearsi dietro di te. Il contatto con Russell? Non abbiamo toccato la struttura della macchina, abbiamo avuto solo un piccolo danno che non ci ha impedito di concludere la gara. Complessivamente una gara divertente, con un pubblico fantastico che spero si sia divertito". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). xi6/mc/red 19-Nov-23 09:36 .