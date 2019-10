Questo fine settimana in Messico, Lewis Hamilton avrà la possibilità di vincere il suo sesto mondiale di Formula Uno, il terzo consecutivo. In attesa del nuovo titolo iridato, il pilota inglese della Mercedes è finito in mezzo alle polemiche per un post su Instagram nel quale ha rivendicato con forza la sua scelta vegana e ha fatto un appello in difesa dell'ambiente. L'estinzione umana è "sempre più probabile perché abusiamo delle nostre risorse", recita un passaggio apocalittico del post del campione. Niente di nuovo ai tempi della "Greta Generation", ma Hamilton non è la giovane Thunberg e sui social è stato accusato di predicare bene e razzolare male.

Hamilton vegano e ambientalista

Secondo il pilota della Mercedes, l'industria della carne e dei prodotti caseari è la causa principale della "deforestazione e della crudeltà verso gli animali". La "meat industry" sarebbe responsabile anche della "rovina quotidiana dei mari e del clima". "Ci hanno insegnato che mangiare prodotti animali era un bene per noi, ma ci hanno mentito per centinaia di anni", ha scritto Lewis Hamilton. E poi ha affermato che la dieta vegana è "l'unico modo per salvare il nostro Pianeta". Hamilton ha anche aggiunto di essere triste per il fatto che "così tante persone, anche amici intimi, ignorano ciò che sta accadendo ogni giorno".

La collezione di macchine di lusso

Sui social si sono moltiplicati i commenti sull'appello di Hamilton e in gran parte sono stati negativi. In tanti hanno ricordato al pilota della Mercedes la sua passione per le macchine di lusso che "inquinano quanto una fabbrica". Nella collezione del campione figurano due Ferrari, una McLaren, una Pagani Zonda e diversi tipi di Mercedes oltre ad alcune moto.

Alonso: "Tutti conosciamo lo stile di vita di Lewis"

Anche l'ex ferrarista Fernando Alonso si è unito al coro di critiche social contro Hamilton". "Io terrei le mie abitudini alimentari per me e non lancerei mai un messaggio come quello di Lewis. Non puoi dire una cosa un giorno e il giorno successivo fare il contrario", ha detto lo spagnolo. "Tutti conosciamo lo stile di vita di Lewis e sappiamo anche che i piloti di Formula 1 prendono 200 aerei all'anno. Quindi non puoi dire: 'Non mangiate carne'", ha concluso il due volte campione del mondo (2005 e 2006 con la scuderia Renault).