F1, Hamilton: "Mai detto che avrei smesso, Periodo difficile, ho dovuto fare un passo indietro

questo grande gruppo di persone quando ti senti davvero parte di una famiglia, parte della squadra e stai lavorando per un obiettivo comune. Non c'e' niente come questo. Ma si', e' stato un momento difficile per me ed e' stato un momento in cui avevo bisogno di fare un passo indietro e concentrarmi sul presente. Avevo la mia famiglia intorno a me e creavo grandi momenti. Alla fine sono arrivato a un punto in cui ho deciso che avrei attaccato di nuovo entrando in un'altra stagione e lavorando con Toto (Wolff, ndr) e George (Russell, ndr)". Cosi' il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton smentisce le voci di un possibile ritiro circolate dopo la fine del Mondiale 2021 di Formula 1.