F1: Hamilton sollevato,'non ci aspettavamo questo risultato'

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - "Sicuramente non ci aspettavamo questo risultato, ma è fondamentale per noi" : dopo le qualifiche per il gran premio di Azerbaigian, Lewis Hamilton ammette che le cose sono andate per lui molto meglio di come si erano messe alla vigilia. Il pluricampione del mondo infatti partirà dal secondo posto in griglia, al fianco di Charles Leclerc "Ieri faticavamo enormemente -ha detto ai microfoni di Skysport il campione britannico- ma abbiamo mantenuto la calma e cercato di discutere e lavorare, senza mai gettare la spugna. E' stato difficile, ma il lavoro che abbiamo fatto ha funzionato. Sono molto fiero di tutti" ha detto Hamilton. "E' stata la più grande sfida da tanto tempo a questa parte. Non eravamo contenti di come andavano le cose, per cui arrivare qui oggi è stato un enorme sollievo. Il passo gara -ha concluso- è molto migliore del giro secco e non capiamo perchè". (ANSA).