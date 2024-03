F1: Horner avverte Verstappen '16 piloti vogliono la Red Bull'

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - "Nessun individuo è più importante della squadra. Abbiamo un posto libero per il prossimo anno (quello di Perez, che è in scadenza di contratto, ndr) ed ho 16 piloti che vogliono disperatamente salire su quella macchina l'anno prossimo e Checo è in pole, è lui che deve perdere la posizione. Abbiamo un ottimo rapporto con Max". Dopo la vittoria in Arabia Saudita, il team principal della Red Bull Chris Horner elogia il campione del mondo Max Verstappen ma allo stesso tempo lo avverte di non sentirsi troppo sicuro del posto che occupa.

Nel caos che ha investito la scuderia austriaca, proprio con il team principal protagonista, si continuano a inseguire le voci di un Verstappen pronto a guidare una Mercedes in futuro. "Non puoi costringere qualcuno a trovarsi in un posto perché lo ha scritto su carta - ha detto Horner come riporta lo spagnolo As - Se qualcuno vuole lasciare la squadra, non vai contro la sua volontà. Che si tratti di un meccanico, di un progettista o di chiunque altro. Per stare in questa squadra ci vuole impegno e passione. Max ce l'ha, lo vediamo da quando aveva 18 anni, non ho dubbi sul suo impegno e passione per il futuro".. Il tutto in un momento di tensione palpabile tra il clan Verstappen, insieme a Helmut Marko, e la parte imprenditoriale della Red Bull che sostiene il boss della squadra, Horner. Anche se l'inglese nega: "Va tutto assolutamente bene con Max, non c'è tensione, non c'è stress, si vede come è rilassato con tutti nel box. Ciò si traduce in risultati in pista. Non vediamo alcun problema con Max. La squadra è la squadra, Max è parte della squadra. Helmut (Marko) fa parte della squadra. Guido la squadra. Tutti hanno un ruolo chiave. Questa squadra ha avuto grande successo e sarà stabile per un lungo periodo di tempo". (ANSA). .