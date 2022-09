F1:Italia; in pista a Monza i talk show motorsport Passion Award

(ANSA) - ROMA, 08 SET - Non solo i bolidi della Formula 1 ma anche i Talk Show Motorsport Passion Award andranno 'in pista' nel Gp d'Italia nel week-end ad alta velocità e passione della Brianza: le tre serate dell'evento Monza Fuori Gp, come ogni anno coinvolgono personaggi del mondo F1 e Motorsport presentando al grande pubblico anche tutti coloro che sono meno noti ma con il loro lavoro e grande professionalità aiutano a diffondere e sviluppare il Motorsport. Per questa edizione è attesa anche la partecipazione straordinaria di Stefano Domenicali Presidente e Amministratore Delegato del Formula One Group e di Mohammed Bin Sulayem Presidente FIA. Si parte domani (ore 20,00-21,30) con l'ex pilota F1 e giornalista Ivan Capelli e la presentazione del docufilm sulla sua carriera. Parteciperanno numerosi ospiti del mondo F1 e Motorsport presentati dal giornalista Paolo Ciccarone. Nella serata tra gli altri interverranno: il pilota di F1 Jarno Trulli, il commentatore Sky Sport F1 Davide Valsecchi. Venerdì 9 settembre il tributo a tutte le donne che da molti anni sono parte integrante della F1 e del Motorsport Internazionale e Automotive, ricoprendo diversi ruoli da Pilota a Manager a giornalista. A cominciare dalla indimenticabile Lella Lombardi, l'unica donna ad aver marcato punti in un mondiale F1 e ricordando Maria Teresa De Filippis e la sua rossa Maserati da Gran Premio. Nella serata interverranno donne pilota e donne manager e tecnici che hanno calcato le piste del motorsport mondiale come Bianca Carretto Corriere della Sera, Maria Conti Maserati, Cristina Bombassei Brembo, Mariella Mengozzi Maauto e Valentina Albanese Porsche. Sabato 10 settembre i Motorsport Passion Awards 2022: show con la partecipazione di personaggi del mondo F1 e Motorsport presentato da Fabiana Paolini di Radio Number One. I 100 anni dell'Autodromo Nazionale di Monza, hanno anche incrociato altri traguardi storici di realtà della costellazione F1 e Motorsport internazionale, durante la serata interverranno manager e personaggi di aziende storiche italiane come Pirelli per i 150 anni e Ferrari per il ritorno a Le Mans dopo 50 anni e 75 anni storia in F.1 (ANSA).