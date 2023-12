F1: Salvini dà il via ai lavori di Monza

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Saranno il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e il presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani, a dare il via ufficiale alle opere di ammodernamento e riqualificazione del più antico e prestigioso circuito di Formula 1 del mondo a Monza Lunedì 8 Gennaio 2024 (ore 10.00 Autodromo Nazionale Monza - Sala Regione). Interverranno tra gli altri Attilio Fontana , presidente Regione Lombardia, Stefano Domenicali , Ceo Formula 1 (in collegamento), Giuseppe Sala, sindaco di Milano (in attesa di conferma) e Paolo Pilotto, sindaco di Monza. (ANSA).