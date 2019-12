F1: Sara Safe Factor, in pista e in strada vincono le regole

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Pronta l'edizione 2020 del "Sara Safe Factor in strada e in pista vincono le regole", il quattordicesimo anno di attività per il progetto che Sara Assicurazioni ed Automobile Club D'Italia dedicano alla sicurezza stradale, che dal 2019 si è arricchito con i test drive svolti sulle auto fornite da Newtron, l'azienda italiana leader nella trasformazione di qualunque veicolo in ibrido o elettrico. Il 2019 di Sara Safe Factor si è concluso con il coinvolgimento di oltre 8000 studenti delle scuole superiori e delle università italiane, con 23 incontri in 15 regioni dell'intero territorio nazionale lungo 5 mesi di attività e 72 ore di incontri, con 10 appuntamenti in cui si sono svolti i test drive. Andrea Montermini confermato testimonial per il 2020, il driver già F.1, pluri campione GT, legato sin dagli inizi della carriera al marchio Ferrari, continuerà a sviluppare il progetto nella parte degli efficaci parallelismi sulla sicurezza, tra utenza ordinaria della strada e mondo del racing, grazie alla lunga esperienza come istruttore di guida professionista. Per l'edizione 2020 saranno aumentati gli appuntamenti con test drive, per offrire l'opportunità di provare gli esercizi base di guida sicura ad un numero sempre crescente di ragazzi e sarà lo stesso Montermini a coordinare gli istruttori sulle auto. Aumenteranno anche le tappe con i simulatori del Network ACI Ready 2Go, molto apprezzati dai ragazzi che possono provare, anche prima del conseguimento della patente, concretamente l'importanza del rispetto delle regole. -"Un format che si rivela sempre più efficace e che capitalizza le informazioni che i giovani ci forniscono durante gli incontri - spiega Marco Brachini, Responsabile marketing Sara - la scelta di dialogare con un pubblico di neo patentati o prossimi alla patente, ci assicura la migliore ricezione dei messaggi sulla sicurezza da parte di interlocutori attenti. Per il 2020 introdurremo delle novità interessanti"-. Il progetto è presente su facebook @SaraSfafeFactor, dove si pala di sicurezza in modo dinamico e facile da apprendere. (ANSA).