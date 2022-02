F1:test;Russell davanti in sessione mattina, 4/a Ferrari Leclerc

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Mercedes e Red Bull cominciano a mostrare i muscoli nella sessione del mattino del terzo e ultimo giorno di test della Formula 1 sul circuito spagnolo di Montmelò. A firmare il miglior tempo finora è l'inglese della Stella d'Argento, George Russell, che con le gomme più morbide, le C5, in 1'19''233 ha preceduto il campione del mondo Max Verstappen (1'19''756 con le C3) e l'Aston Martin di Sebastian Vettel. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc in 1'19''831 con le gomme C3. Settimo tempo per la Alpine di Fernando Alonso in 1'21''242 davanti alla Alfa Romeo del cinese Zhou (1'21''939). (ANSA).