F1: Turchia;Hamilton 'non sono arrabbiato con team Mercedes'

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Lewis Hamilton chiarisce su Instagram i rapporti con il team Mercedes dopo il cambio gomme 'indesiderato' nelle ultime battute del Gp della Turchia. "Buongiorno a tutti - si legge nel messaggio a firma del numero 44 - questa mattina ho letto alcune insinuazioni dei media in merito a quanto successo ieri con il mio pit stop. Non è vero che sono arrabbiato con il mio team. Come squadra lavoriamo per attuare la miglior strategia possibile, ma durante una gara bisogna prendere decisioni in tempi rapidi, e vi sono molti fattori che cambiano costantemente. Ieri ci siamo presi il rischio di restare in pista nella speranza che questa asciugasse, ma non è successo. Ho voluto rischiare provando ad andare fino alla fine, ma era una mia intenzione che non ha funzionato. Alla fine abbiamo fatto la sosta, ed è stata la cosa più sicura che avremmo potuto fare. Si vive e s'impara. Si vince e si perde da squadra. Non aspettatevi che possa essere sempre gentile e calmo mentre sto gareggiando, siamo tutti molto passionali e può succedere di esternare l'intensità del momento, come accade per tutti i piloti. Il mio cuore ed il mio spirito sono in pista, dentro di me c'è il fuoco che mi ha permesso di andare lontano e che mi ha consentito anche di dimenticare qualsiasi attrito, ne abbiamo già discusso e siamo già pronti a guardare alla prossima gara. Oggi è un altro giorno - ha concluso il campione del mondo inglese - per risollevarci come squadra". La quinta posizione ottenuta da Lewis Hamilton al termine del Gran Premio di Turchia non ha soddisfatto lo stesso pilota della Mercedes, contrariato con la propria squadra per la strategia messa in atto nelle battute finali della gara. La casa tedesca ha infatti richiamato ai box il britannico per la sostituzione delle gomme intermedie, respingendo la volontà di quest'ultimo di proseguire fino alla bandiera a scacchi senza mai effettuare il cambio dei pneumatici. Subito dopo la conclusione della corsa, Hamilton ha rivolto un secco messaggio via radio alla propria squadra, facendo intendere il proprio disappunto per la decisione presa: "Ve l'avevo detto, ora lasciatemi in pace". (ANSA).