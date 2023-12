F1: Verstappen 'mi fermerò quando non sarò più al 100%'

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - "Mi fermerò quando non sarò più al 100%". Parola di Max Verstappen che a 'The-Race' ha ribadito che correrà solo fino a quando si sentirà al massimo delle forze dal punto di vista fisico e motivazionale: "È molto semplice - ha spiegato il tre volte campione del mondo della Red Bull - Avrò questo approccio fino al giorno in cui mi dirò che non potrò più farlo.

E allora mi fermerò. Amo la competizione e mi piace vincere le gare, non mi annoia. So che se corressi a un'intensità inferiore non sarei al 100% di quello che posso fare. E se non sto dando il 100%, allora mi stufo e preferisco non guidare". Verstappen ha un contratto solido fino alla fine del 2028 con la Red Bull e potrebbe essere l'ultimo contratto della carriera per l'olandese volante che avrà solamente 31 anni. (ANSA). .