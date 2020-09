F1: Vettel e svolta green, dobbiamo fare di più per ambiente

(ANSA) - MILANO, 03 SET - "Dobbiamo fare meglio di adesso, anche nella cura dell'ambiente. La Formula 1 deve fare di più, deve essere più aperta, tollerante, altrimenti le cose potrebbero diventare difficili". Sebastian Vettel lancia un messaggio al circus affinché pensi a una svolta green, e "risponda a grandi domande per fare in modo che questo sport continui a prosperare: per la direzione che sta prendendo il mondo ci sono dei problemi da affrontare". "Dobbiamo esaminare con serietà se c'è posto per la F1 nel mondo attuale. E' una grande sfida anche per via della pandemia - ha osservato il pilota tedesco della Ferrari nella conferenza stampa che ha aperto il fine settimana del Gp d'Italia a Monza -. Questo è uno sport globale, si svolge ogni anno in tutto il mondo. Dovremmo agire con responsabilità. La Formula 1 deve dare l'esempio piuttosto che reagire alle pressioni esterne. Guidiamo macchine che bruciano carburante, probabilmente una piccola quantità di quella che viene consumata, ma dobbiamo agire sempre di più e dare il giusto esempio. Possono esserci soluzioni per la plastica che usiamo nel week end o i pannelli solari nel paddock. Non dobbiamo fermarci allo sviluppo delle macchine, la tecnologia attuale può andare nella direzione giusta". (ANSA).