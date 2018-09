Gli errori in pista e l'arrivo di Leclerc in Ferrari: Vettel invoca l'aiuto di "Schumi"

L'errore nella pista di casa a Monza, l'arrivo dell'ambizioso Leclerc al posto dell'amico Raikkonen e Lewis Hamilton che si appresta a vincere ancora una volta il Mondiale. Sebastian Vettel vive un momento poco felice in Ferrari, anche a causa delle ambizioni stagionali del Cavallino che gradatamente sono state infrante. Una monoposto rossa finalmente competitiva, ovvero in grado di spezzare il dominio Mercedes, tradita da un pilota "pasticcione". Cinque errori durante la stagione in corso sono troppi per chi ambisce a vincere il titolo mondiale. E sembrano sempre più lontani anni luce i tempi del Vettel che correva con la Red Bull (quattro mondiali vinti con la Red Bull). Anche l'arrivo di Leclerc non è solo una scommessa per la Ferrari, ma sembra un mezzo per pungolare il campione con un giovane pilota in cerca di gloria.

"Chiederei tanti consigli a Schumi"

In un'intervista alla Bild, Vettel ha invocato l'aiuto di Michael Schumacher. "Se stesse bene, chiederei tanti consigli a Schumi", ha detto il ferrarista. Ma il celebre connazionale e sette volte campione del mondo non può certo aiutare Vettel dato che prosegue una lenta riabilitazione dopo il terribile incidente sulle nevi delle Alpi francesi, datato 29 dicembre 2013. Che consigli potrebbe chiedere Vettel a Schumacher? "Non tanto sul mio stile di guida, ma sul lavoro all'interno del team e sulle politiche della Formula Uno. Data la grande esperienza di Schumacher in Ferrari", ha spiegato il pilota al giornale tedesco.

"Posso ancora diventare campione del mondo"

"Grande esperienza" e con tre Mondiali in più nel curriculum sportivo (due con la Benetton e 5 consecutivi in Ferrari). Vettel però non ha vinto il titolo in Ferrari e la classifica attuale lascia poche possibilità di trionfo (-40 la distanza dal solito Hamilton). "Posso ancora diventare campione del mondo e continuerò a lottare - ha detto il ferrarista -. Il mio stile di guida mi ha già dato quattro titoli mondiali e 52 vittorie". "Tutti hanno paura di fallire, mi piacerebbe incontrare chi non ce l'ha - ha aggiunto Vettel -. E naturalmente, sono consapevole che con una certa dose di rischio qualcosa può andare storto. Ma se ti lasci troppo condizionare, la paura ti paralizza e non ti diverti più".