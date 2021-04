Formula 1 e Motogp uniti nel ricordo di Fausto Gresini

Colegati il grid di Portimao e di Imola per l'ultimo saluto a Gresini PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) - In un evento commemorativo condiviso tra Formula1 e MotoGP, arriva l'ultimo saluto dell'intero mondo del Motorsport a Fausto Gresini. Per la prima volta nella storia e in diretta mondiale, i Campionati del Mondo di Formula1 e MotoGP, si sono uniti nel ricordo di Fausto Gresini collegando il grid di Portimao con quello di Imola in un sentitissimo addio al patron della Gresini Racing. "Ricordare Fausto Gresini significa scorrere alcune delle pagine sportive più belle della nostra città natale, Imola. La passione per i motori e per le competizioni ci ha uniti sin da piccoli. Fausto non solo è stato un Campione del Mondo, ma anche un grande scopritore di talenti straordinari che hanno caratterizzato il mondo delle due ruote. Non lo dimenticheremo mai" afferma Stefano Domenicali, Ceo Formula 1. "Fausto è stato senza dubbio una delle persone che più hanno contribuito a portare la MotoGP dov'è oggi. È stato prima di tutto un buon amico, e in particolare una delle figure chiave del nostro paddock. Con il suo carisma e il suo sorriso ha costruito una delle squadre più attrezzate e simpatiche del paddock, e il mio obiettivo sarà mantenere la sua memoria viva. Ha lasciato una grande famiglia fuori e dentro al paddock e ci mancherà moltissimo. Lo abbiamo celebrato in Qatar un sentito minuto di silenzio e credo che questo evento condiviso con la Formula1 sia la dimostrazione di quanto importante è stata la sua figura nel mondo del Motorsport in generale" aggiunge Carmelo Ezpeleta, ceo di Dorna Sports. (ITALPRESS). pc/com 18-Apr-21 15:33