Gp Arabia: impeding a Mazepin, per Hamilton solo reprimenda

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - Solo una reprimenda per Lewis Hamilton per la sua discussa manovra di 'impeding' nei confronti di Nikita Mazepin durante le PL3. L'inglese della Mercedes esce indenne da una possibile penalità in griglia di partenza nel Gran Premio dell'Arabia Saudita dove scatterà dalla pole. Precedentemente il campione del mondo in carica era stato 'assolto' per un presunto mancato rallentamento in regime di bandiere gialle, sempre durante le ultime prove libere. (ANSA).