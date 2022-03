Gp di Arabia Saudita: Perez beffa le Ferrari, è la sua prima pole position

Sergio Perez ottiene la pole position del Gran Premio dell'Arabia Saudita di Formula 1, la prima in carriera. Un lampo del messicano della Red Bull nega la gioia di una doppietta Ferrari in prima fila, precedendo di 25 millesimi Charles Leclerc, che quindi scatterà secondo davanti al compagno di squadra di Carlos Sainz.

Poi l'altra Red Bull del campione del mondo in carica Max Verstappen per chiudere la seconda fila, mentre George Russell è sesto con la sua Mercedes. Era stato clamorosamente eliminato nel Q1, invece, Lewis Hamilton

Grande spavento per l'incidente a muro di Mick Schumacher (Haas). Schumi jr non prenderà il via della gara. "Schumacher è stato portato al centro medico dopo un grave incidente alla curva 12 durante la seconda parte delle qualifiche (Q2) - ha annunciato il team Haas -. Dopo un esame iniziale che non ha rivelato ferite, Schumacher è stato trasferito al King Military Hospital Fahad di Gedda per controlli precauzionali. La squadra ha quindi deciso di partecipare al Gran Premio dell'Arabia Saudita con il solo Kevin Magnussen", si legge in un comunicato.

Il 23enne pilota tedesco sarebbe potuto partire dalla 14a posizione sulla griglia. Il suo ritiro fa guadagnare una posizione a Lewis Hamilton (Mercedes), uscito dalla lotta per la pole già al termine della Q1, e sedicesimo al via. Il pilota della Mercedes partirà invece quindicesimo.