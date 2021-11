Gp Brasile; Hamilton partirà ultimo nella gara sprint

(ANSA) - SAN PAOLO, 13 NOV - Lewis Hamilton, che venerdì ha dominato le qualifiche per il Gran Premio del Brasile di F1, partirà ultimo nello schieramento durante la gara sprint di qualificazione che partirà alle 20.30 italiane. Si è chiusa così con l'annullamento del risultato di ieri, l'indagine avviata dai commissari di gara per determinare se la sua vettura fosse conforme ai regolamenti. Nel mirino il DRS (il flap montato sull'ala posteriore della monoposto che si apre per guadagnare velocità massima) che si aprirebbe più di quanto consentito dal regolamento. Un duro colpo per il sette volte campione del mondo non solo vedrà il suo rivale, Max Verstappen, partire dalla pole nella gara breve che deciderà lo schieramento della gara di domani ma, partendo ultimo, faticherà a guadagnare posizioni visto che, a causa del cambio della parte endotermica del propulsore, deve già scontare cinque posizioni in griglia. Hamilton, a quattro gare dal termine del campionato, ha un distacco di 19 punti da Verstappen. (ANSA).