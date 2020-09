Gp Mugello: pole ad Hamilton, 5/o tempo Leclerc

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Lewis Hamilton (Mercedes) partirà in pole position, la 95/a della sua carriera, nel Gp di Toscana di Formula 1 in programma domani al Mugello. Il britannico campione del mondo avrà al suo fianco in prima fila il compagno di squadra Valtteri Bottas. In seconda fila le Red Bull di Max Verstappen e Alex Albon. Quinto tempo e terza fila per la Ferrari di Charles Leclerc, unica in pista nella Q3 dopo l'esclusione di Sebastian Vettel in Q2, (ANSA).