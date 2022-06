Hamilton "neguinho" ovvero "negretto". Nelson Piquet è finito nella bufera per aver chiamato così il campione inglese della Mercedes durante un'intervista. Piquet, ex pilota brasiliano e tre volte campione del mondo di Formula Uno negli anni Ottanta, è accusato di "razzismo" ed è stato richiamato anche dalla FIA (Federazione Internazionale dell'Automobile). La bufera è esplosa ora ma l'intervista risale al novembre 2021 quando Piquet, commentando l'incidente del Gp di Silverstone fra Lewis Hamilton e Max Verstappen (l'olandese fu costretto al ritiro, mentre il pilota della Mercedes venne penalizzato di 10 secondi, ndr), utilizzò il termine "neguinho" ("neg...to") riferendosi a Hamilton. "Il ne...tto ha posizionato la macchina in modo che Verstappen non potesse sterzare... È stato fortunato che solo l’altra macchina sia andata a sbattere, ha agito in modo sporco". L'intervista che all'epoca era passata inosservata ma che è stata riproposta sui social nei giorni scorsi.

Hamilton: "Sono stato etichettato per tutta la vita"

Immediata la replica di Lewis Hamilton, da anni in prima in linea contro il razzismo nello sport e sostenitore del movimento Black Lives Matter. "È più del linguaggio. Queste mentalità arcaiche devono cambiare e non devono trovare posto nel nostro sport - ha scritto su Twitter l'inglese -. Sono stato circondato da questi atteggiamenti ed etichettato per tutta la vita. C'è tanto tempo per imparare. Ma è giunto il momento di agire".

"Un linguaggio discriminatorio o razzista è inaccettabile"

Dura anche la reazione di Formula Uno, Fia e della scuderia Mercedes. "Un linguaggio discriminatorio o razzista è inaccettabile in qualsiasi forma e non ha spazio nella società Lewis è un incredibile ambasciatore del nostro sport e merita rispetto. I suoi sforzi instancabili per la diversità e l'inclusione sono una lezione per tanti e qualcosa per cui ci impegniamo anche in Formula Uno", il comunicato della F1.

"Condanniamo fermamente qualsiasi tipo di linguaggio razzista o discriminatorio - si schiera la Mercedes -. Lewis ha guidato gli sforzi del nostro sport per combattere il razzismo ed è un vero campione della diversità dentro e fuori la pista. Insieme condividiamo una visione per uno sport all'insegna della diversità e inclusivo e quanto successo sottolinea l'importanza fondamentale di continuare a lottare per un futuro più luminoso". Anche la Fia, nel sottolineare la propria "solidarietà a Hamilton e il pieno sostegno al sui impegno per l'eguaglianza, la diversità e l'inclusione nel motorsport", condanna "qualsiasi comportamento o linguaggio razzista o discriminatorio che non ha spazio nel nostro sport".

Senna "tassista" e Mansell "sciocco ignorante"

L'ex pilota brasiliano già in passato aveva fatto discutere per certe uscite. Aveva definito il connazionale Ayrton Senna "il tassista di San Paolo". Mentre l'inglese Nigel Mansell, suo compagno alla Williams, era stato descritto come "uno sciocco ignorante con una moglie stupida e brutta". L'ex pilota automobilistico nordirlandese John Watson, compagno di Piquet alla Brabham, ha detto: "Perché dovrei essere sorpreso da quello che dice quello st...zo?". "Alcune persone pensavano che fosse molto divertente. Niki Lauda era uno dei suoi grandi amici, ma non ho mai capito cosa Niki vedesse in lui".