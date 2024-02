Non solo Formula Uno: ecco perché Elkann ha voluto a tutti i costi Hamilton

Tutto ha avuto inizio con un incontro. "Ho visto John Elkann a cena, ma sappi che non vado da nessuna parte", confessò Lewis Hamilton al suo team principal in Mercedes, Toto Wolff. E il manager austriaco riferì tutto ai media nell'ottobre del 2023 per mettere fine alle indiscrezioni sul futuro del pilota inglese in Ferrari. Ma di che cosa parlarono Hamilton ed Elkann? Quasi sicuramente dell'approdo nella scuderia di Maranello, ma non solo.

L'idea di lasciare il Circus nel 2025

L'idea di Hamilton, senza una monoposto competitiva, era quella di mollare il Circus nel 2025 per dedicarsi al mondo della moda, a quello del cinema (è il produttore del film sulla F1 diretto da Joseph Kosinski con Brad Pitt come protagonista) e curare gli altri investimenti (dalla società di football americano dei Denver Broncos della quale è co-proprietario al suo brand di tequila analcolica chiamato Almave). Ma le cose sono cambiate. "E' giunto il momento per me di fare questo passo e sono entusiasta di affrontare una nuova sfida", ha detto l'inglese salutando il team Mercedes e certificando l'annuncio del divorzio al termine della stagione 2024.

Non solo un pilota fortissimo, ma una scelta di marketing

Tutti elementi che hanno convinto John Elkann che Hamilton non era solamente un ottimo pilota alla ricerca dell'ottavo Mondiale di F1 ma anche e soprattutto una scelta di marketing. L’operazione Hamilton potrebbe portare il driver inglese a ricoprire anche un ruolo di testimonial della propria maison di moda. Perché dal 2020, ispirandosi alla parabola di Hermès, il Ceo di Exor porta avanti investimenti nel lusso certificati nel 2021 dal debutto parigino di Shang Xia (maison di cui la holding detiene la maggioranza). E tra gli obiettivi c'è anche lo sviluppo del fashion di Ferrari.

"La risorsa più commerciabile della F1"

E qui è entrato in pista Lewis Hamilton, definito da Forbes come "Formula One’s most marketable asset" ovvero "la risorsa più commerciabile della F1". Hamilton è ambasciatore globale di Tommy Hilfiger dal 2018, quando il marchio di moda è diventò partner della scuderia Mercedes. "Lewis è audace in tutto ciò che fa. Non ha paura di correre rischi. E ha uno stile cool e sofisticato che parla davvero alla nuova generazione", le parole di Tommy Hilfiger. E' anche ambasciatore dell'abbigliamento maschile per il British Fashion Council. Il pilota inglese è stato definito "una delle 50 icone alla moda" secondo Sports Illustrated (nel 2019) e negli ultimi anni ha partecipato regolarmente alle principali sfilate di moda e lavorato con riviste specializzate come Esquire, L'Officiel, Vogue, ICON e Men's Health.