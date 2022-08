L'Alpine annuncia Piastri per 2023, il pilota smentisce

(ANSA-AFP) - ROMA, 02 AGO - "Io all'Alpine nel 2023? niente vero". C'è un piccolo colpo di scena sul pilota che dovrebbe sostituire nel team francese di Formula 1 il due volte campione del mondo Fernando Alonso, prossimo ad accasarsi alla Aston Martin. Meno di due ore dopo un annuncio della Alpine in cui affermava che Oscar Piastri sarebbe stato promosso da pilota di riserva, il 21enne australiano ha twittato che non sarebbe stato così. "Ho inteso che, senza il mio accordo, l'Alpine ha diffuso un comunicato nel tardo pomeriggio di oggi che sarò un loro pilota l'anno prossimo. Ma è sbagliato - scrive sui social Piastri - io non ho firmato contratti con l'Alpine e non guiderò una Alpine il prossimo anno". La squadra francese aveva annunciato che la decisione era stata presa "in linea con gli impegni presi dal team" con Piastri, entrato a far parte della Academy dopo aver vinto il titolo della Formula Renault Eurocup nel 2019. Nel 2020 ha vinto il titolo di Formula 3 e l'anno scorso quello di Formula 2 (ANSA-AFP).