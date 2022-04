Mercedes in crisi, in Australia sarà ancora testa a testa Ferrari-Red Bull

I primi due appuntamenti del Mondiale 2022 di Formula 1 hanno confermato il grande equilibrio tra Ferrari e Red Bull. Una vittoria in Bahrein per Charles Leclerc e una a Gedda per Max Verstappen. La Mercedes e Hamilton per ora sono rimasti fuori dai giochi. E la classifica recita: Leclerc in testa (45 punti) davanti a Sainz (33) e Verstappen terzo (25). Il 10 aprile si gareggia in Australia dopo due cancellazioni consecutive a causa dell'emergenza sanitaria. Sul circuito dell'Albert Park di Melbourne sarà riproposto il testa a testa tra l'asso di Montecarlo e il campione del mondo in carica, ma con Sainz pronto per conquistare la vittoria e Hamilton nel ruolo di outsider.

Sainz: "A Melbourne spero di realizzare il mio sogno"

In casa Ferrari c'è grande ottimismo. "Dobbiamo ottimizzare il pacchetto e fare il massimo, probabilmente Imola sarà una pista migliore per noi", ha detto Charles Leclerc. Ma è soprattutto il suo compagno di scuedria, Carlos Sainz, a sognare il podio più alto di Melbourne. "Vorrei ottenere una vittoria, per il resto vediamo - ha detto lo spagnolo -. Continuo a inseguire il mio sogno in Formula 1, che è quello di vincere la prima gara, e poi un campionato. Ma per conquistare un Mondiale, devi prima vincere le gare". "Negli ultimi anni ho dimostrato di poter sfruttare ogni occasione per andare a podio - ha aggiunto Sainz -. Per quanto riguarda la vittoria, ho avuto una reale possibilità solo una o due volte e ce l'ho quasi fatta: sono fiducioso, se ho la macchina giusta penso di potermela giocare".

Verstappen (Red Bull): "Ci saranno più opportunità di sorpasso"

Ma Verstappen dopo la vittoria in Arabia ("Abbiamo dato un nuovo inizio alla nostra stagione") promette battaglia anche sul nuovo circuito australiano. "Non vedo l’ora di correre in Australia, è passato tanto tempo - ha detto l'olandese -. Sarà interessante verificare gli effetti delle modifiche sulla pista e penso che faranno una grande differenza. Credo ci saranno più opportunità di sorpasso il che è sempre positivo".

Wolff (Mercedes): "Non abbiamo la bacchetta magica"

In grave ritardo la Mercedes con il campione Lewis Hamilton che ha confessato sui social le difficoltà che sta vivendo come uomo e pilota (un podio in due gare): "Ho lottato a lungo con problemi mentali". "Siamo in una fase di apprendimento - ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes -. I primi due fine settimana hanno dimostrato che abbiamo ancora molto da imparare. Al momento, le nostre prestazioni in pista non soddisfano le nostre aspettative, ma tutti a Brackley e Brixworth sono concentrati sulla comprensione dei problemi e sulla ricerca delle giuste soluzioni". Lo , in vista del Gran Premio di Australia di F1.