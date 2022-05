Red Bull: Perez rinnova fino al 2024

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Due giorni dopo il successo nel Gp di Monaco, Sergio Perez ha firmato con la Red Bull un prolungamento biennale del suo contratto, che scadrà ora alla fine della stagione 2024. Il pilota messicano è arrivato al team anglo-austriaco l'anno scorso per sostituire Alex Albon come spalla di Max Verstappen, divenuto campione del mondo proprio nella scorsa stagione. In sette gare del Mondiale 2022 ha già quasi eguagliato i risultati ottenuti nel 2021, con quattro podi e una vittoria, ed è terzo nella classifica piloti, con 110 punti. "Che settimana! Dopo il trionfo a Monaco ora il contratto. Sono orgoglioso di far parte di questa squadra, dove mi sento a casa - ha dichiarato il pilota -. Stiamo lavorando molto bene insieme e il mio rapporto con Max, dentro e fuori dalla pista, ci sta sicuramente aiutando a fare ancora di più. Abbiamo creato un enorme slancio come squadra e questa stagione lo sta dimostrando, sono entusiasta di vedere dove può portarci tutti in futuro". (ANSA).