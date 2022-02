(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Come Sebastian Vettel anche Max Verstappen dice no al Gran Premio di Russia a Sochi il prossimo 25 settembre. "Quando un Paese è in guerra - afferma il campione del mondo della Red Bull da Montmelò dove sono in corso i test di Fiormula 1 - non è giusto correre lì, questo è certo. Ma quello che conta non è quello che penso, è tutto il paddock che deciderà". (ANSA).