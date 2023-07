Il solito Max e doppietta Red Bull. Ferrari a due facce: Sainz fuori e Leclerc terzo

Max fa otto di seguito, a un tiro di schioppo da Vettel, che ne aveva fatti nove, sempre su Red Bull. La scuderia austriaca fa anche doppietta con Perez dietro al compagno di squadra. Se hai la macchina fai quello che vuoi. Se oltre alla macchina hai pure Verstappen, finirà sempre come adesso, che parti davanti o sesto come oggi, tanto fa lo stesso. Primo lui, e poi la gara degli altri. La Ferrari di Leclerc, scattata dalla pole, riesce a conservare il terzo posto, che è un risultato buono, non proprio entusiasmante, come forse sarà tentato di raccontarcelo qualcuno, ma dignitoso sì. Manca all’appello Sainz, costretto al ritiro dopo un contatto con Piastri alla prima curva che gli ha squarciato la fiancata. Però la Rossa chiude davanti alle Mercedes, e alla McLaren di Norris, solo settimo.

E Vasseur può sorridere senza sforzarsi questa volta: "Nel complesso credo che sia stato un buon week end perché abbiamo dimostrato un buon passo in tutte le condizioni. Da parte dei piloti, invece, così e così. Carlos è finito dopo una curva. Però, abbiamo fatto delle scelte giuste, il passo era buono. E’ un bene adesso prenderci queste settimane di pausa. La cosa più importante sarà come team evitare le reazioni eccessive. Non siamo campioni de mondo oggi, non eravamo dei falliti ieri". Verissimo. Ma sarebbe importante anche rendersi conto di una prima parte di stagione deludente, con tanti problemi ancora irrisolti e con un distacco dalla Red Bull troppo grande, per poter guardare con qualche speranza alla prossima stagione.

Certo è che qui in Belgio, il tracciato era molto meno favorevole alla Ferrari di quanto lo fosse quello dell’Ungheria dove le Rosse era naufragate miseramente. La pista di Spa Franchorchamps è di sicuro una delle più impegnative del circo di Formula Uno, con caratteristiche tecniche probanti per le vetture, sollecitate in maniera diversa lungo i tre settori che compongono il tracciato. Il circuito, incastonato tra i boschi delle Ardenne, comincia con un tratto molto veloce, in cui praticamente si corre a gas spalancato, facendo parecchio attenzione alla Curva 1, per affrontare la quale è molto importante curare l’uscita in modo da trovare lo spunto migliore verso la discesa che porta all’Eau Rouge. Il secondo settore della pista è invece composto da curve lunghe ad ampio raggio dove carico aerodinamico e bilanciamento fra i due assi della vettura fanno la differenza mettendo a dura prova l’aderenza delle gomme.

Nell’ultima parte, infine, si torna a spalancare il gas per affrontare due curve ad alta velocità e un lungo rettilineo che conduce all’ultima chicane lenta prima di tagliare il traguardo. Ora, le prove libere e le qualifiche della vigilia avevano già offerto indicazioni importanti sulle difficoltà della Ferrari nel secondo settore, quando ha regalato alla strepitosa Red Bull di Max la bellezza di sette decimi, tutti segnali che oltre all’incognita del grainig e del degrado gomma avrebbero dovuto togliere qualche illusione di troppo al nostro caro Freddie, che invece sabato dopo la Sprint chiusa con il solito risultato mediocre ha provato a rilanciare lo stesso in vista del Gran Premio, dimostrando ancora una volta un certo incrollabile ottimismo: "Abbiamo una buona opportunità partendo davanti. In questi week end abbiamo avuto sempre un buon passo, sia con asciutto che con il bagnato. Quindi dobbiamo concentrarci per fare una buona strategia, partire bene e tenere un buon passo".

Purtroppo per l’ineffabile Vasseur bastano pochi metri per far saltare in aria il suo piano, tanto ci vuole a Perez per passare in tromba Charles, mentre Sainz è toccato da Oscar Piastri alla Curva 1, con danni evidenti alla sua fiancata e sul fondo, che compromettono di fatto la sua gara. Carlos perde subito dai tre ai quattro secondi al giro, retrocedendo all’undicesimo posto in un batter d’occhio e poi al diciottesimo dopo il pit stop. Intanto all’ottavo giro, Leclerc è terzo, a rimirare Verstappen che vola via all’inseguimento di Perez, e minacciato alle spalle dall’incalzante Hamilton, che ogni tanto si avvicina e poi si allontana, come una fisarmonica. Al diciassettesimo giro Verstappen conclude la sua rimonta superando di forza e di potenza il compagno di squadra piazzando subito il giro veloce rifilando due secondi all’attonito Perez, tanto per fargli capire come stanno le cose.

Da lì in avanti, neanche la pioggia che compare a sprazzi riesce a cambiare l’andamento del Gran Premio. A Verstappen gli dicono di gestire la gomma e di stare tranquillo, visto che dietro di lui c’è solo l’altra Red Bull che viaggia a più di 16 secondi di distanza, solo che Max così non si divertirebbe e allora continua a picchiare come un martello, un giro dopo l’altro, come se dovesse ancora rimontare qualcuno che non esiste. A Parte Norris, risalito al settimo posto, dopo essere scivolato in fondo al gruppo per qualche problema tecnico nei primi giri, l’unico thrilling sarebbe la battaglia per il terzo posto con Hamilton che dovrebbe tentare l’affondo su Leclerc, ma all’ultimo Lewis punta tutto sul giro veloce da rubare a Verstappen: così rientra ai box, e mette le medie per cercare il colpo. Il bello è che il dispetto a Max gli riesce. Leclerc resta terzo. A 30 secondi dalla Red Bull. Non ci sarebbe da brindare più d tanto, ma visti i tempi che corrono è senza dubbio un risultato positivo. E adesso prepariamoci a sorbirci il mitico Freddie e i suoi imperituri passi avanti.