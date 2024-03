Verstappen in Mercedes è più di un'ipotesi. Max: "Mai dire mai"

Ha vinto all'esordio stagionale in Bahrain ed è il grande favorito per il Gran Premio dell'Arabia Saudita, ma Max Verstappen è al centro delle polemiche per il "caso Horner" e soprattutto per le indiscrezioni sul suo futuro in Mercedes. Il campione del mondo ha difeso suo padre Jas, che aveva apertamente criticato il team principal Chris Horner ("Se ne deve andare"). "Non ho chiesto a mio papà se si è pentito dei commenti - ha detto il campione olandese -, ma lui è molto schietto e non è un bugiardo, questo è certo. Io e mio padre siamo molto legati. Ci sentiamo tutti i giorni. Non mi vedo in Formula Uno senza loro (il padre Jas e il suo manager Raymond Vermeulen, ndr) al mio fianco". "Speriamo di riuscire a lasciarci alle spalle quello che è stato detto in Bahrain, da chiunque, e di poter vivere un fine settimana un po' più tranquillo - ha spiegato il pilota olandese -. Se le cose possono esplodere? Spero di no".

"Sono felice nella Red Bull, ma mai dire mai"

Ma Max Verstappen ha parlato anche delle voci sulla presunta trattativa con la Mercedes e il clamoroso addio alla Red Bull al termine di questa stagione. Le cose dovrebbero diventare davvero folli (perché ciò accada, ndr), credo, ma non è l’obiettivo di nessuno. Sono felice nel team e le prestazioni sono buone, quindi non c’è motivo di lasciare la squadra. Ma nessuno si aspettava nemmeno che Lewis Hamilton andasse alla Ferrari. In generale, nella vita non si può mai prevedere con certezza al 100% cosa accadrà. Questo è il mio approccio, non ci penso troppo".

Hamilton: "Max è nella lista della Mercedes"

Ma proprio dalle Frecce d'Argento arrivano le conferme dell'interessamento della Mercedes. "Sono sicuro che Max Verstappen sia sulla lista della Mercedes", ha detto Lewis Hamilton. Il pilota inglese, il cui futuro prossimo è lontano dalla Mercedes con l'approdo in Ferrari nel 2025, non esclude che alla Red Bull possano esserci dei cambiamenti anche con il passaggio dell'olandese alla scuderia di Brackley. "Saranno davvero interessanti i prossimi sei mesi o giù di lì. Non ho altri scoop...", ha detto Hamilton. E anche il team principal della Mercedes, Toto Wolff, parla apertamente di Verstappen. "Il mercato è molto interessante. Per un pilota la cosa più importante è stare con chi è più veloce e non c'è motivo perché ora Max lasci la Red Bull a breve... Ma vedremo cosa succederà...".