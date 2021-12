Il mondiale più forte della storia lo decide il destino: il campione è Max Verstappen

Mai visto un mondiale finire così. Ribaltato da una safety car e deciso all’ultimo giro e all’ultimo metro in uno spettacolare sprint inventato solo dal dio della velocità. Certe volte non c’è proprio niente da fare contro il destino. Era scritto che doveva vincere Verstappen e Verstappen ha vinto, sotto gli spalti di Abu Dabi riempiti dalle maglie arancioni e dalle bandiere olandesi, che non aspettavano altro che questo, di vederlo in lacrime cedere all’emozione, con la corona iridata da campione del mondo 2021, come se lo sapessero già, come se non poteva che finire così. Ma Max non ha solo vinto, ha detronizzato il dominatore assoluto della F1, ha spezzato un’era, ha riscritto la storia di questo sport. Ventiquattro anni, fiammingo di Hasselt, ma con cittadinanza olandese, pilota da corsa quando aveva ancora i calzoncini corti e il più giovane a vincere una gara del campionato del mondo di Formula 1, a 18 anni, 7 mesi e 15 giorni, non ha fatto che inseguire la sua fama e il suo destino cin da quando s’era messo al volante di una Toro Rosso e lo chiamavano il Maradona della corsa. Freddo, ma irruento, a volte troppo, quasi arrogante, è uno che va diritto al sodo e non ha paura di niente, e proprio per questo è quasi imbattibile nei sorpassi.

L'ultima e la decisiva gara

Ma la vittoria nel Gran Premio di Abu Dabi, ultima e decisiva gara della stagione, partita con i piloti perfettamente appaiati in classifica e ancora insieme all’ultimo giro per volontà della safety Car, non è stata costruita da lui. Una serie di coincidenze incredibili, una dietro l’altra, ha deciso il corso della gara. A comnciare da Perez, che ha fatto perdere 12 secondi a Hamilton, ritardando per due giri il suo sorpasso, quei 12 secondi che non hanno permesso a Hamilton di cambiare, restando al comando, le gomme ormai usurate durante la Safety Car, per resistere nello sprint finale. In tutte le fasi della gara, invece, la superiorità della Mercedes e di Lewis era apparsa così netta da sembrare incontrastata. Aveva preso la prima posizione, l’aveva persa nei pit stop e recuperata, sempre aumentando il suo vantaggio su Max. Quando Lafity è andato a sbattere contro il muro a quattro giri dalla fine, facendo entrare la Safety Car, Hamilton aveva ancora 15 secondi di vantaggio, tutti annullati dall’ingresso della macchina di sicurezza, che è rimasta in pista per quei tre giri che hanno concesso lo sprint finale dell’ultima tornata. Con un handicap terribile per la Mercedes, contro le gomme fresche della Red Bull.

Risultato ribaltato

Così, quello che sembrava un verdetto inevitabile, perché la gara in realtà aveva preso il suo indirizzo a favore di Lewis sin dall’inizio, è saltato per aria. Al pronti e via Hamilton aveva facilmente bruciato Verstappen, che aveva guadagnato una superba pole position alle qualifiche. Max aveva cercato subito di rendere la pariglia attaccando la Mercedes alla chicane: leggero contatto fra i due, e Lewis era stato costretto a tagliare la curva per riprendersi la testa della corsa, con il rischio però di dover restituire la posizione. Poco dopo la Direzione Gara tranquillizzava le Frecce Nere: nessuna investigazione. Da lì in avanti Hamilton schiacciava sull’acceleratore, guadagnando in poco tempo un bel margine sul rivale, 8 secondi. Dal quattordicesimo giro, partiva il balletto dei pit stop: prima Verstappen e una tornata dopo Lewis. Così al comando s’era ritrovata l’altra Red Bull, quella di Perez, che veniva raggiunta dopo poco tempo da un Hamilton lanciatissimo che inanellava un giro veloce dopo l’altro. Solo che il messicano resisteva eroicamente, riuscendo persino a risuperare la Mercedes e tenendola dietro per due giri e facendole perdere quei dodici secondi decisivi. Quando Verstappen passava, Max era attaccato dietro. Di nuovo da capo, e di nuovo la Mercedes che prendeva il largo. La Red Bull, perso per perso, decideva di cambiare le gomme e di tentare l’impossibile con quelle più fresche. Una mossa che alla resa dei conti risulterà decisiva.

Mercedes annuncia ricorso

Nell’ultimo giro, Max ha finalmente il destino nelle sue mani. Uno come lui non può sprecare un’occasione del genere. Va subito all’attacco, sfruttando bene il vantaggio delle gomme. Passa e resiste ai tentativi di Lewis. E’ fatta. O quasi, forse. Perché nel trambusto finale, mentre alla Red Bull brindano e festeggiano emozionati, i dirigenti Mercedes corrono a protestare dalla Direzione Gara: prima di quell’ultimo benedetto giro, non tutte le macchine si sono sdoppiate, ma solo quelle che stavano davanti a Verstappen e dietro a Hamilton. «Non è regolare!», urlano. La Direzione s’è presa tempo per decidere. Ma siccome ai capricci del destino non c’è mai fine, non si sa mai. In mezzo a tutto questo caos, la Ferrari conquista pure un terzo posto inaspettato con Carlos Sainz. In questa stagione tribolata, l’unica cosa certa è che Maranello ha trovato i piloti giusti. Sul resto, beh, stiamo a vedere, non del tutto tranquilli, a onor del vero. Toccando ferro.