Motomondiale: Gp Italia. Marquez 'Mugello veloce, lì tante battaglie'

"Spingere al massimo sul rettilineo è sempre divertente", dice lo spagnolo della Honda ROMA (ITALPRESS) - Torna il Motomondiale e si riparte dal Mugello con il Gran Premio d'Italia in programma nel weekend. In casa Honda grandi motivazioni in vista del primo dei tre Gp in tre settimane con Marc Marquez e Joan Mir che hanno ricordi positivi sulla pista italiana. Lo spagnolo, pluricampione del mondo, ha vinto nel 2014 e ha conquistato tre podi nella classe regina. "E ora di ritornare a lavorare. Si parte dal Mugello che è sempre un fine settimana molto impegnativo, la pista è molto veloce e scorrevole - ha spiegato Marquez -.

Ho avuto delle belle battaglie lì in passato e spingere una moto della classe regina alla massima velocità lungo il rettilineo è sempre divertente. Ovviamente dobbiamo vedere cosa sarà possibile fare questo fine settimana, insieme al team lavoreremo per ottenere il massimo dalla moto e per continuare a fare passi avanti". Per Joan Mir il fine settimana sarà un'altra occasione per migliorare il suo feeling con la Honda. Il 25enne ha ottenuto il suo primo podio nella classe regina al GP d'Italia nel 2021. "Sembra che sia passato molto tempo dall'ultima volta che siamo saliti sulla MotoGP, ma mi sono allenato bene in questo periodo - spiega Mir -. Adesso dobbiamo spingere prima della pausa di metà stagione, io cercherò di ottenere il massimo durante questo triplo impegno che ci attende. Non vedo l'ora di iniziare questo mini-ciclo, sono convinto che possiamo fare quei progressi necessari per sbloccarci. Il Mugello è la prima delle tre gare di fila, lì sono salito sul podio nel 2021 ed è un circuito spettacolare da guidare. Affronterò tutto con massimo impegno, massima concentrazione e massima determinazione". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). ari/com 06-Giu-23 12:47 .