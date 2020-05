(ANSA) - BOLOGNA, 08 MAG - "Lavoriamo per promuovere l'Emilia-Romagna nel mondo, stiamo lavorando ad esempio per il MotoGp di Misano (inizialmente previsto a metà settembre, ndr) a porte chiuse all'interno di un circuito mondiale che preveda meno tappe di prima". Così Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna in videoconferenza dalla Regione sull'emergenza coronavirus. (ANSA).