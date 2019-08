Bulega lascia la VR46 Academy dal 2020

(ANSA) - ROMA, 1 AGO- Nicolò Bulega non sarà più pilota VR46 Riders Academy a partire dal 2020. Con il divorzio dalla scuola di Valentino Rossi finisce anche il rapporto con il suo attuale team, lo Sky Racing Team VR46 che dell'accademia è emanazione nel Campionato del Mondo MotoGP. Ad annunciarlo un comunicato del padre di Bulega, suo manager. "Dopo sei stagioni, nelle quali abbiamo reciprocamente condiviso momenti di grandi soddisfazioni sportive, alternate anche a quei momenti molto difficili che tutti gli sport offrono, JNB Sport Business comunica che per la stagione 2020 non sono stati rinnovati gli accordi contrattuali di management con la VR46 Riders Academy né con lo Sky Racing Team VR46 del nostro pilota Nicolò Bulega". Afferma la nota stampa. Incerti i colori futuri che uno dei piloti italiani più rappresentativi, oggi rookie brillante in Moto2 vestirà. "Voglio ringraziare per primo Valentino Rossi - afferma Bulega - che ha creduto in me e che per me è stato e, spero, lo possa rimanere, un fratello maggiore".