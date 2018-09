Campioni GF Motori corrono Rally Friuli

(ANSA) - ROMA, 1 SET - Correre un rally vero e proprio e sentirsi dei piloti veri e propri. Il sogno di di Niccolò Cedrati mai corso, e Cristian Pollini è diventato realtà al Rally Friuli Venezia Giulia a bordo di una Abarth 500 R3T ufficiale. L'equipaggio vincitore della Categoria Over 35 della 5^ edizione di Aci Rally Italia Talent ha infatti concluso la prima tappa della gara valida per il Campionato Italiano WRC senza problemi, nonostante le condizioni meteo non fossero certamente ottimali con pioggia a tratti. Oggi si disputerà la seconda Tappa con 6 Prove Speciali che secondo le previsioni meteo si disputeranno tutte sotto una pioggia battente che renderà ancora più impegnativo il compito dell'equipaggio il cui obiettivo è quello di terminare la gara salendo sul Podio di Udine in Piazza Libertà. La vettura è gommata Yokohama, l'abbigliamento tecnico è fornito dalla HRX ed i caschi dalla Stilo. Il form online d'iscrizione per l'edizione 2019 in homepage sul sito www.rallyitaliatalent.it.