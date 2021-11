Covid: Aprilia torna a vestirsi di rosso nel Gp di Valencia

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - La chiusura del Campionato MotoGP 2021 a Valencia vedrà le Aprilia RS-GP tornare a indossare i colori RED. La partnership con il Gruppo Piaggio va avanti dal 2016 e, in questi anni, ha visto Aprilia Racing in prima fila nel supportare RED fondata nel 2006 da Bono e Bobby Shriver, sensibilizzando sulla battaglia contro le emergenze sanitarie mondiali, incluse AIDS e COVID, anche l'ambiente del Motomondiale e gli appassionati di tutto il mondo. Al grande impegno nella lotta all'AIDS, (RED) affianca ora anche la lotta contro il COVID e i suoi devastanti effetti sulle comunità dove la pandemia ha colpito più duramente. Ad oggi (RED) ha generato quasi 700 milioni di dollari per il Global Fund, aiutando oltre 220 milioni di persone. Per questo, per l'ultima gara della stagione, tutto il team Aprilia si vestirà di rosso e le Aprilia RS-GP di Espargaró e Viñales scenderanno in pista con una livrea speciale, totalmente votata alla stessa cromìa, dove sarà ben visibile il logo (RED) a sostegno della lotta alle pandemie. Un'iniziativa di cui Aprilia Racing e tutto il Gruppo Piaggio sono orgogliosi di essere promotori e protagonisti. Il ringraziamento va a tutti i partner, gli sponsor e i piloti che, con grande sensibilità e senso di responsabilità, hanno collaborato alla riuscita di un progetto così importante e di alto profilo sociale, acconsentendo alla realizzazione della RS-GP con livrea interamente dedicata a (RED). "Prima di tutto - afferma Aleix Espargaro - sono felice di tornare a vestire i colori di (RED), è importante che anche il nostro meraviglioso sport faccia sentire la sua vicinanza a quanti lottano nel mondo per migliorare questa difficile situazione. Sull'aspetto più tecnico devo dire che le temperature basse di questo periodo non ci stanno aiutando ma se vogliamo davvero puntare a risultati importanti dobbiamo lavorare anche su questa limitazione. La nostra stagione è stata indubbiamente positiva, con segnali incoraggianti e soprattutto una competitività costante lungo tutto il campionato. Chiudiamolo al meglio a Valencia e poi testa al 2022". (ANSA).