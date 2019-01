Dovizioso 'Ducati lotterà per il titolo'

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - La Ducati è il primo team della MotoGP a inaugurare le presentazioni della stagione 2019. Lo ha fatto oggi pomeriggio a Neuchatel, in Svizzera, dove la Rossa ha svelato la sua nuova livrea, presenti i piloti, il 'vecchio' Andrea Dovizioso e il 'neo' arrivato, Danilo Petrucci. "Quest'anno la Ducati è più bella del solito - le parole del vice campione del mondo - e sto bene quando vedo tutto questo rosso. Sarà molto dura vincere, ma negli ultimi anni abbiamo chiuso al 2/o posto, dopo due stagioni molto diverse. Alla fine sono stato molto contento del 2018, pur con gli alti e bassi e gli errori che ho commesso. Voglio fare di meglio, abbiamo imparato molte cose nel 2018, ho buone sensazioni e conosco a fondo il team, mi sento pronto per lottare per il titolo".