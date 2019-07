Alla fine Marco Melandri ha deciso di dire addio al mondo delle corse. A un mese dal suo 37esimo compleanno, il centauro ravennate ha annunciato di voler appendere la tuta al chiodo e salutare tutti perché, ha ammesso con un po' di amarezza, "in tutte le favole deve esserci una fine". Dotato di grandissimo talento ma troppo discontinuo, il "Macio" lascia con il record di "italiano più vincente in Superbike" (grazie alle 22 vittorie e ai 75 podi). Ma anche con il grande rimpianto di non aver vinto mai la MotoGp dopo aver conquistato il titolo iridato in 250 nel 2002.

"Bisogna capire quando è il momento per smettere"

L'ultima gara sarà quella del Qatar del 26 ottobre. "Essermi tolto questo peso mi permetterà di lottare fino a fine anno, mi stava logorando. Fino a fine stagione ci voglio arrivare come si deve", ha dichiarato. "Ho sentito di non avere più energie e grinta, qualcosa si è spento dentro - ha detto il centauro -. Bisogna capire quando è il momento per smettere. A Misano mi facevo domande durante la gara e quando succede vuol dire che qualcosa non funziona. Ma non ho mai pensato di lasciare ora", ha proseguito Melandri.

Il "grande salto" fallito con la Ducati e la delusione BMW

"Il momento più brutto? Nel 2012 quando, a tre gare dalla fine, Bmw ci diede il benservito per l'anno successivo", confessa oggi. La BMW Motorrad decise di ritirare l'intero team lasciando la gestione della squadra ufficiale a "Bmw Italia". Ma secondo gli addetti ai lavori, la grande occasione mancata di Marco Melandri è stata la Ducati. Il centauro arrivò a Borgo Panigale nel 2008, ma aveva davanti un certo Casey Stoner. Alla fine della stagione il centauro australiano si piazzò secondo alle spalle di Valentino Rossi, mentre Melandri rescise il contratto per il 2009.

L'emozione più grande a 15 anni e ora il fascino della MotoE

"Il momento più bello della carriera? Forse la prima gara nel mondiale a Suzuka nel 1998, avevo 15 anni, ero un bambino ed era indescrivibile", confessa ricordando l'esordio da pilota ufficiale Honda nella classe 125. Il futuro tuttavia potrebbe essere ancora in sella: "Mi attira la MotoE, l'idea di fare qualche gara in un campionato di contorno con meno stress potrebbe piacermi, non escludo nulla. Ma ora voglio prendermi del tempo per stare con la famiglia, godermi mia figlia".

Dalla MotoGp alla Superbike e il ritorno non gradito

"La MotoGp somiglia a una moda adesso, è molto più popolare e la gente viene al paddock per dire di esserci stata. La Superbike è più per l'appassionato che viene a tifare per la moto che ha in garage, poi c'è un rapporto diverso, si sta in mezzo alla gente. Il livello è diverso ma non inferiore", diceva Macio nel 2011. E nel 2015, quando fu "invitato" dall'Aprilia a tornare in MotoGp; arrivò un nuovo fallimento e l'addio.

La competizione con Rossi e l'amicizia con Pantani

Melandri è stato anche uno dei grandi sportivi "figli della Romagna". Con Valentino Rossi ha avuto un rapporto di amicizia sino al 2006 quando la competizione sportiva porterà non poche polemiche tra i due. "Il Dottore" perderà il Mondiale all'ultima gara, mentre Melandri arriverà quarto. Diverso il rapporto con Marco Pantani. Melandri ama la bici e il "Pirata" la moto. "Gli sono sempre piaciute - rivelò Melandri -. Tra il 1997 e il 1998 voleva anche fare una prova su pista in segreto. Stavano lavorando per farlo correre su una 250 da Gran Premio, ma poi è esploso il fenomeno Pantani ed è diventato impossibile fare queste cose di nascosto".