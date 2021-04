Moto: l'Aprilia Rs 660 alla conquista campionato MotoAmerica

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Aprilia RS 660 esordisce nel campionato MotoAmerica che vedrà la sua prima tappa ad Atlanta nel prossimo weekend. In sella alla RS 660, da poco omologata anche sul mercato USA, saranno in sella, nel corso della stagione, ben 10 piloti che andranno a riempire la griglia del campionato nazionale Twins Cup, la classe delle medie bicilindriche con cilindrate 4T da 600 a 800 cc, una delle serie più eccitanti che continua ad attrarre piloti e costruttori. "Sarà emozionante assistere al debutto in MotoAmerica della nuova Aprilia - spiega Chuck Aksland di MotoAmerica - Abbiamo seguito i progressi della RS 660 da quando è stata annunciata e il nostro staff ha lavorato fianco a fianco con Aprilia per garantire che potesse competere già da questa stagione. In pochi hanno visto, fino a ora, la RS 660 in gara e questa genera tanta attesa per questo weekend. Siamo felici di dare il benvenuto ad Aprilia nel nostro paddock e non vediamo l'ora di lavorare con loro per le stagioni a venire". "Siamo davvero emozionati nel vedere tanta attesa e attenzione intorno alla nostra nuova Aprilia RS 660 - afferma Mario Di Maria, Presidente e CEO di Piaggio Group Americas - La RS 660 è un nuovo capitolo per Aprilia e per la nostra storia sportiva, non vediamo l'ora di vederla gareggiare, di seguirla e sostenerla nella sua partecipazione a MotoAmerica". Aprilia, che oggi compete nel mondiale MotoGP e nel campionato italiano SBK, è tra i marchi più vincenti nella storia del motociclismo sportivo avendo conquistato nella sua giovane storia 54 titoli mondiali, 38 nel Motomondiale, 7 in Superbike e 9 nelle discipline Off Road. Con 294 affermazioni nei GP, è il marchio europeo che ha vinto più gare nel Motomondiale. Con le moto di Noale hanno esordito, vinto e corso molti dei piloti che hanno fatto la storia del motociclismo negli ultimi decenni. Tra questi i Campioni del Mondo Max Biaggi, Loris Capirossi, Alex Gramigni, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Casey Stoner, Manuel Poggiali, Marco Simoncelli e Alvaro Bautista. Tra le squadre che scenderanno in pista con la RS 660 figura Robem Engineering, che ha gareggiato nel campionato Twins Cup sin dal 2018. (ANSA).