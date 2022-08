(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Joan Zarco guida le seconde prove libere del Gp d'Austria classe MotoGp. Il pilota francese della Ducati Pramac ha fermato il tempo sull'1'29''837 precedendo la Ducati ufficiale di Jack Miller (+0''024) e Jorge Martin sempre su Ducati non ufficiale. Quarto tempo per il campione del mondo e leader del Mondiale Fabio Quartararo (+0''029) davanti al rivale per il titolo Francesco Bagnaia (+0''160). (ANSA).