Moto: Bagnaia, ero arrabbiato ma poi siamo migliorati tanto

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - "Era molto tempo che non ero così arrabbiato con la mia moto. Non mi trovavo bene e non riuscivo a fare niente stamattina. La moto era troppo nervosa, quindi mi sono fermato prima che finisse la sessione, perché era quasi pericoloso girare così".

Queste le prime parole di Francesco Bagnaia dopo le qualifiche del Gp d'Olanda ad Assen che lo hanno visto prendere la seconda posizione sulla griglia e tirare un bel sospiro di sollievo. "Sono contento che siamo riusciti a fare uno step grosso in avanti - aggiunge il campione del mondo mondo della Ducati - siamo migliorati tanto e alla fine di passo eravamo veloci con la media. Anche il time attack è venuto abbastanza bene, pur senza fare un giro eccelso. Son contento comunque, alla fine mi trovo bene e sono tornato ad avere buone sensazioni". (ANSA). .