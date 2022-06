Moto: Germania; Ducati Bagnaia domina anche le libere 3

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Dopo il venerdì chiuso al comando al Sachsenring, Francesco Bagnaia con la sua Ducati ufficiale domina anche le terze libere nella mattina di sabato in vista del Gran Premio di Germania classe MotoGp. Dietro al pilota torinese che ha fermato il tempo in 1'19''765 si è posizionata la Aprilia di Aleix Espargaro (+0''064) e l'altra Rossa di Jack Miller (+0''108). Sesto tempo per il leader del mondiale e campione del mondo Fabio Quartararo: il pilota francese della Yamaha ha un distacco da Bagnaia di 0''273. Le FP4 si correranno alle 13.30, mentre le qualifiche alle 14.10. (ANSA).