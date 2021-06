Moto: Germania; Quartararo il più veloce nel warm up Motogp

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Al termine dell'ultima sessione pregara del gran premio di Germania di motociclismo il miglior tempo lo firma Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP). Al termine del warm up, secondo tempo per Pol Espargaro (Repsol Honda Team) e poi il giapponese Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu). Quarto tempo per il campione del mondo Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) che precede Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT). Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP) firma il sesto crono davanti alla Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia, poi c'è Marc Marquez (Repsol Honda Team) che in carriera sul circuito tedesco ha vinto dieci volte. Nona piazza nel Warm Up per Jorge Martin (Pramac Racing) mentre a chiudere la top ten è Aleix Espargaro (Aprilia Racing Gresini Team). Il pilota catalano della Casa di Noale è caduto alla curva 5 senza riportare conseguenze. Subito dietro di lui ecco Valentino Rossi (Petronas Yamaha SRT). Sedicesimo posto a fine sessione per il poleman Johann Zarco (Pramac Racing), 20/o per Jack Miller (Ducati Lenovo Team) che partirà quarto. (ANSA).