Moto: il Gp della Repubblica Ceca in diretta su Dazn

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Dopo il back to back a Jerez de la Frontera, il Motomondiale si trasferisce in Repubblica Ceca per la terza tappa della manifestazione più calda dell'estate. Un appuntamento da non perdere su Dazn che trasmetterà in diretta la gara, incluse prove libere e qualifiche di tutte e tre le classi. Si corre sul tracciato di Brno, che la scorsa stagione ha visto trionfare Marc Marquez dominando la pista davanti alla Ducati di Andrea Dovizioso e Jack Miller. Ma quest'anno nulla è dato per scontato e in Repubblica Ceca ad aprire le danze ai blocchi di partenza per la classe regina sarà il pilota francese Fabio Quartararo che in Spagna ha infilato una doppietta incredibile volando in testa alla classifica con ben 50 punti, 10 in più dello spangolo Maverick Viñales e 50 in più di Marquez, costretto a fermarsi a seguito della brutta caduta durante il GP di Spagna che gli ha procurato la frattura dell'omero destro. A scendere in pista in Repubblica Ceca anche Moto2, che nell'ultima gara a Jerez ha visto trionfare sul podio 3 italiani (il pilota dell'Italtrans Enea Bastianini e i due piloti dello Sky Racing Team VR46 Luca Marini e Marco Bezzecchi) e Moto3 che nel GP di Andalusia ha visto trionfare il giapponese del Team Sic 58 Squadra Corse Tatsuki Suzuki. Anche DAZN scalda i motori e si prepara a schierare il proprio team di commento che porterà tutti gli appassionati al centro della pista raccontando per filo e per segno tutti i momenti e le emozioni del terzo appuntamento di questo Motomondiale 2020. A commentare la MotoGP questa volta saranno Niccolò Pavesi affiancato da Roberto Rolfo che sostituirà Marco Melandri impegnato a Jerez nel mondiale Superbike. Per la Moto2 e Moto3, invece, scende nuovamente in pista il giovane Matteo Pittaccio assieme al pilota e due volte campione del mondo - nel 2001 in classe 125 e nel 2003 in 250 - Manuel Poggiali, al suo esordio come voce tecnica per la piattaforma di streaming. (ANSA).