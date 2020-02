Moto: la Honda dei fratelli Marquez, domani la presentazione

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Ai nastri di partenza la nuova era della Honda in MotoGp con la coppia di piloti targata Marquez. Domani 4 febbraio i fratelli Marquez toglieranno i veli dalla nuova RC213V, la moto con cui difenderanno i colori della squadra nel 2020 Per Marc e Alex Marquez è appena iniziata una settimana decisiva. I due piloti del Repsol Honda Team sono pronti ad affrontare i primi tre giorni test pre-stagionali del 2020 al Sepang International Circuit (dal 7 al 9 febbraio) , ma prima, saranno a Giakarta, in Indonesia per la presentazione della nuova squadra. L'otto volte campione del mondo e il campione del mondo in carica della Moto2, si batteranno per la prima volta in pista nel corso della nuova stagione e con le stessa moto. (ANSA).