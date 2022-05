Moto:Italia;Aprilia presenta team satellite, al via dal 2023

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 27 MAG - Aprilia varrà il suo team satellite a partire dal 2023. Sarà il ''RNF Racing''. L'annuncio è arrivato questa mattina e avrà un accordo biennale, rinnovabile per i successivi due anni. RNF Racing, che aveva rilevato il team Petronas, è in questa stagione partner di Yamaha. Al momento non sono ancora stati annunciati i piloti. Sono molte le voci che si rincorrono nel paddock, a partire da Andrea Dovizioso, attualmente pilota RNF, da sempre legato al mondo Aprilia, ma potrebbero rientrare nella trattativa anche i piloti Suzuki, che a fine stagione chiuderà la sua avventura in MotoGp, lasciando di fatto a piedi Alex Rins e Joan Mir. (ANSA).